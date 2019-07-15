台灣之星自即日起至7月31日，推出「網路門市」線上資訊月，限時限量搶申辦，主打3選1激省方案：1.新申裝/攜碼申辦單辦門號月租直接砍對半；2.喜愛iPhone的用戶新申裝/攜碼搭配手機下殺可0元帶走；3.U25資費方案開放全民同享學生價。

台灣之星表示，這波活動期間，只要是新申裝/攜碼，申辦單辦門號原月租288元起吃很飽資費方案，月租直接砍對半，最低月租只要144元，可享最高720GB上網大流量； iPhone用戶若想換新可選擇新申裝/攜碼搭配手機方案，原月租2599元資費方案，現在下殺至月租799元就可0元帶走原價4萬1500元的iPhone X 256GB手機，合算下來現省5萬4000元，還可享終身不限速上網吃到飽，但只限量100組；至於深受學生喜愛的U25資費方案，這波特別開放全民同享學生價，攜碼申辦月租999元，手機專案價再折4000元、也可選擇申辦搭配iPhone免費加送AirPods 2或GoPro。

此外，申辦月租999元資費方案完成後，於今年9月30日前至活動官網/APP登記「原號漫遊日租上網吃到飽」優惠並在12月31日前預約使用「原號漫遊日租上網吃到飽」服務，即可享日租只要88元，不限次數、每月最多7天，全球53國區輕鬆遨遊。線上辦門號或手機，就像一般網購一樣簡單。

(中時 )