國民黨民調：三腳督 韓國瑜47.7％狂勝蔡英文、柯文哲 16:522019/07/15 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選民調結果今天公布，在政黨對比蔡英文、柯文哲「三腳督」競爭下，國民黨最新統計結果出爐，在韓國瑜在五家民調公司平均支持度47.7%，大勝蔡英文的15.8％、柯文哲的18％。 初選民調排序第二的參選人郭台銘，政黨對比平均支持度29.2，也勝過蔡英文的14.1%及柯文哲的14.6%。 排序第三的參選人朱立倫政黨對比平均支持度20.7%，同樣超過蔡英文的15.6%及柯文哲的18.8%。 (中時電子報) #蔡英文 #柯文哲 #民調 #政黨 #支持度 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文過境外交 凱子加棋子 04:102019/07/11 時論廣場 蔡發言部隊重兵出擊 搶鋒頭 04:092019/07/12 話題觀察 小英過境紐約 惡化中美關係 04:092019/07/13 話題觀察 諷刺的「自由民主永續之旅」 04:102019/07/13 時論廣場 蔡英文赴哥倫比亞大學 陳抗民眾高喊下台 05:362019/07/13 政治 群眾高喊打倒蔡英文 蔡：我不會被打倒 10:052019/07/13 政治 呂謦煒：對台灣民主最大的威脅就是蔡政府 11:112019/07/13 政治 蔡喊勝選有信心 不會被打倒 01:212019/07/14 政治要聞 美參眾議員會談關切我明年大選和假訊息 05:422019/07/14 政治 《快評》蔡英文好意思酸別人政見沒落實？ 13:382019/07/15 政治 政治熱門新聞 將迎史上規模最卑鄙大選？蔡正元：韓要有心理準備 - 政治 郭台銘聲明：恭喜韓國瑜 未提未來動向 - 政治 韓大贏郭原因？大家忽略了這件事 - 政治 國民黨民調：三腳督 韓國瑜47.7％狂勝蔡英文、柯文哲 - 政治 韓大勝郭 黃暐瀚稱理由有兩點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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