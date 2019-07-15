國民黨總統初選民調結果今天公布，在政黨對比蔡英文、柯文哲「三腳督」競爭下，國民黨最新統計結果出爐，在韓國瑜在五家民調公司平均支持度47.7%，大勝蔡英文的15.8％、柯文哲的18％。

初選民調排序第二的參選人郭台銘，政黨對比平均支持度29.2，也勝過蔡英文的14.1%及柯文哲的14.6%。

排序第三的參選人朱立倫政黨對比平均支持度20.7%，同樣超過蔡英文的15.6%及柯文哲的18.8%。

(中時電子報)