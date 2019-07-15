台中市西屯區惠來路一段鄰近惠文學區，周遭為住宅區，地下自來水管是1991年間埋設的塑膠管，容易爆管漏水造成居民停水，又因自來水公司搶修造成路面局部補丁，影響行車安全。市府配合水公司汰換自來水管，15日至17日進行路面刨除重舖，完成後可同時解決用水及行車安全問題。

建設局表示，惠來路自來水汰換管線施工範圍，由市政路口至大業路口，沿線兩側汰換管線總長度約1430公尺，工程總經費約1600萬元，修復面積約1萬3500平方公尺。

除將自來水管更換為更堅固、更耐腐蝕的DIP（鑄鐵管）材質外，建設局事前協調管線單位進行孔蓋下地，並將道路標線抗滑係數提昇至65BPN，減少雨天機車族打滑情形，並且配合民眾申請接水接電納入市府管線統一挖補平台，整合各管線聯合挖補，於路平進場施工前先行完成民生管線挖掘，減少重複開挖，維護道路服務品質。

建設局長陳大田表示，為維護市民用路安全，市府積極推行路平專案並提升道路施工品質，透過統一挖補機制，減少重複挖掘件數約3成，為市民道路品質做好嚴格把關。

(中時 )