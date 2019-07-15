韓國瑜贏得國民黨初選成為總統候選人，台中市議會國民黨團在民調公布後發表聲明，黨團書記長張瀞分說，經過公平、公正的民調，黨團全體議員尊重廣大的基層民意，全力輔選韓國瑜2020拿回執政權，讓台灣更好。

國民黨總統初選結果出爐，民調結果由高雄市長韓國瑜勝出，以44.8％大幅領先對手郭台銘的27.7％，韓郭兩人差距達到17.1％，朱立倫則以17.9％排名第三，韓國瑜的民調剛好是郭台銘與朱立倫的總合。

台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏及國民黨團書記長張瀞分表示，這次黨內初選過程雖然激烈，但結果令人欣慰，因為透過公平公正的民調，推出以民意為依歸的總統候選人，是國民黨進步與再造的動力。

黨團書記長張瀞分強調，「庶民選總統、總統選庶民」是廣大的基層民意，接下來更重要的工作是黨內「團結」，無論中央與地方，唯有「團結」才能邁向2020勝選目標；台中市議會國民黨團全體議員將全力輔選韓國瑜，實現庶民政治，讓台灣更好，讓大家過好日子。

(中時 )