永和耕莘醫院今（15日）舉行「心肺復原中心」揭牌典禮。（實習記者陳志綸攝）

永和耕莘醫院今（15日）舉行「心肺復原中心」揭牌典禮。（實習記者陳志綸攝）

永和耕莘醫院今（15日）舉行「心肺復原中心」揭牌典禮。（實習記者陳志綸攝）

永和耕莘醫院今（15日）舉行「心肺復原中心」揭牌典禮。（實習記者陳志綸攝）

永和耕莘醫院今（15日）舉行「心肺復原中心」揭牌典禮。（實習記者陳志綸攝）

72歲葛姓老翁菸齡逾20年，近來飽受慢性阻塞性肺病（COPD）所苦，時常喘不過氣、久咳、卡痰，嚴重影響生活品質，經由永和耕莘醫院醫療團隊診治，進行肺復原運動，1個月下來症狀明顯改善，呼吸也變得順暢，宛如重獲新生。

永和耕莘醫院今（15日）舉行「心肺復原中心」揭牌典禮，除了邀請病患葛翁分享治療過程外，副議長辦公室主任彭順發、市議員羅文崇等受邀出席見證，院方介紹引進的醫療式腳踏車、高頻震盪拍痰機等儀器。

據統計，國內40歲以上成人，平均每6人就有1人罹患COPD，這已是國人的第七大死因，每82分鐘就有1人死於慢性下呼吸道疾病。

永和耕莘醫院院長鄒繼群表示，吸菸使肺功能下降的人口相當多，不少人患有慢性呼吸道疾病。此外，藝人孫越在生前就提倡肺復原、戒菸，該中心的創立也響應了他的理念，希望讓更多患有慢性呼吸道疾病的病患，能夠獲得更多醫療資源，幫助他們離開菸害，提升肺病患者的生活品質。

胸腔內科醫師姜伯穎說，抽菸、空氣汙染問題長期下來都會對肺部造成傷害，最近有提出對該症的治療方案，藉由一些藥物治療、復健改善、改變生活習慣，有助於病程進展。

葛翁現場示範肺部復原運動，如何利用腹部呼吸，延緩肺部的退化，發揮肺功能的最大效能；此外，現場也展示利用醫療式腳踏車，使肺部擴張，提高肺部肌肉強度；另外，還有高頻震盪拍痰機幫助老菸槍咳出長年老痰。

肺部復原運動有助於延緩肺部功能退化，讓剩餘的肺功能發揮最大效能，減輕呼吸困難，改善患者的生活品質。適用對象除了COPD病人，也包括胸腔手術、胸廓疾病、支氣管擴張症、肺塌陷、肺癌及氣喘患者等。

羅文崇表示，該中心的成立對民眾的健康可以有更多的保障，對耕莘醫院醫療網絡的行程給予肯定；彭順發表示，在院長與醫師們的共同努力之下，設備以及看病的品質越來越好！

(中時 )