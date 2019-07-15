中華足協與FC琉球簽定合作備忘錄。(中華足協提供)

中華民國足球協會15日與FC琉球簽訂合作備忘錄，未來將透過雙方的友好關係，共同致力於足球發展，實現亞洲足球的美好前景。

中華足協表示，未來雙方將進行多方面交流與合作，如：促進有關技術問題的知識共享，硬體設備的知識、足球發展戰略方針、競賽事務的安排執行、俱樂部認證、教練訓練及交流、草根足球發展以及亞洲女子足球的活力化。

分享足球行政管理及專業知識；球員交換以及提供賽季前及期間試訓機會；分享行銷策略及尋求合適的贊助商及投資機會；雙方國際賽事交流。

透過雙方這半年積極的溝通與聯繫，中華隊年輕小將吳彥澍有機會在8月受邀前往FC琉球試訓。期待未來有更多的選手能夠在此合作模式下提升自身實力與關注，讓台灣足球持續進步。

東亞足球聯盟財務長濱口博行特地出席見證這次中華足協與FC琉球締結的重要時刻，並且表示很高興能夠促成這樁美事，認為台灣足球非常有潛力，透過交流，雙方能夠更提升足球實力，也很希望未來有選手能夠出現在J聯盟中，讓台灣足球跟日本能夠有更深的連結。

FC琉球會長倉林啟士郎強調，FC琉球目前是J2等級的球隊，接下來會持續努力挑戰J1，目標是能夠參與亞洲等級的俱樂部聯賽，也很高興有這樣的機會能跟中華足協合作，非常期待雙方未來的合作，不管是選手的交流、球隊的訓練或是其他層面如賽務、行銷經驗分享都會是合作的方向。

中華民國足球協會理事長邱義仁則提到台灣足球能夠從這樣的合作機制下學習到很多，FC琉球是一支從J3打進J2的球隊，不管是在球隊的經營、選手的養成有很多的知識能夠學習，透過這樣的合作，能夠開拓台灣足球的視野，從亞洲到全世界。

這次受邀到FC琉球試訓的中華小將吳彥澍分享了自己的心情，他覺得自己很幸運也非常感謝中華足協以及FC琉球能夠有這樣的機會，也感謝母隊航源FC提供機會讓自己去試訓，自己會把握機會好好的努力，希望能夠透過這樣的交流學習，不僅提升自己的能力，也期望雙方能夠保持良好的關係。

(中時電子報)