慶賀高雄市長韓國瑜初選獲勝，超級韓粉吳盛國15日下午搶先在高雄市鬧區懸掛全國第一幅總統競選看板。吳盛國強調，兩個月前就借好牆面，兩天前緊急設計、輸出帆布廣告，就是要搶在第一時間慶賀韓國瑜代表國民黨出馬角逐總統。

「賭一把！就算初選結果勝出人選不是他，賠錢也甘願。」吳盛國選在自由三路上一間身心科診所的外牆，將印有「台灣安全、人民有錢、庶民總統韓國瑜」字樣及韓國瑜頭像的帆布、覆蓋懸掛於原本的診所廣告上。新帆布長7.2公尺、寬9.5公尺，鄰近傳統市場和公園，相當吸睛醒目。

吳盛國強調，自己曾協助診所安裝冷氣，與診所負責人是好朋友，雙方談妥韓國瑜競選帆布自今日起一路懸掛至總統大選前。至於友情承租價多少，吳盛國相當守口如瓶，直說當地廣告牆承租費不便宜，但「如果談錢就沒有意義和價值了！」。

居住在高雄40多年，從事冷氣安裝工程的吳盛國表示，過去自己和旗下冷氣師傅都是支持民進黨的候選人，但從去年底開始，他觀察韓國瑜的個性和「氣口」吸引人、與自己理念貼近，於是一無反顧的投入贊助支持的行列，曾自己租下、駕駛一台廣告宣傳車，還在吉林夜市旁贊助懸掛一面廣告帆布。

吳盛國除了贊助，更以實際行動表示支持，上個月還加入國民黨員。他表示，除了自由三路的廣告帆布，兩三天後將在吉林夜市舊地懸掛另一面帆布，幫韓國瑜造勢助選。

(中時 )