台南安定古寶無患子生技公司負責人王高榮捐贈2200瓶自家生產的防蚊液，由南市民政局代表接受，將分送居民、志工及第一線防疫人員。（莊曜聰攝）

隨著天氣炎熱，登革熱疫情也拉警報，台南安定有生技業者開發天然成分的防蚊液，上市後頗獲好評，15日捐贈1000瓶給台南市府，由民政局代表接受，並分送各公所分送民眾使用，該公司也加碼贈送1200瓶給開山里居民，希望能為防疫盡分心力。

捐贈儀式包括南市民政局長顏振標、新聞處長劉怡伶及多位區長都出席，負責人王高榮及研發團隊先介紹公司生產的「長頸鹿」防蚊液特性，是採用無患子的萃取技術，從茶樹精油提煉特殊成分，不含防腐劑、樟腦等添加物，相當天然，5月上市後在自家網路商城熱賣，古寶無患子負責人王高榮說，近來因南市登革熱疫情出現，因此希望藉此拋磚引玉，讓大家一起關心登革熱防疫。

由於開山里事件引發討論，針對防疫熱區，王高榮也加碼捐贈1200瓶防蚊液給當地居民，提升防疫能量，到場的15個行政區區長也各帶回一箱20瓶，將交由前線孳清的防疫人員使用。

台南市新聞處處長劉怡伶表示，目前登革熱疫情在掌握中，有零星案例所幸未擴散，將會努力防疫，這次無患子生技公司捐贈的防蚊液將分送給志工、居民及第一線的防疫人員。

(中時 )