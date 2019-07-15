23歲重度聽障女孩「小媛」，平常只能靠讀唇語交談，為分擔家庭經濟，畢業後積極求職，透過台中市府東勢就業服務台協助，終於成功媒合就業，找到高中行政助理的工作，並領取穩定就業獎勵金，勞工局表示，小媛特別寫信感謝就業服務員的協助與鼓勵，幫助她建立職場信心及能力，也成功圓夢就業。

小媛因先天性聽力障礙，求職之路備受考驗，台中市就業服務處東勢就業服務台提供她6個月時間到公部門服務，培養自信及就業職能。

這段期間，就服員與專管人員持續關懷小媛，並根據她的工作狀況協調進用公司、調整工作項目及內容，並在短期計畫結束前，幫助她找到友善廠商及提供職涯工作卡服務，並陪同小媛參加面試，讓她如願以償進入一所高中擔任行政助理。

小媛也因符合青年穩定就業獎勵的資格，順利領取到「台中市獎勵青年穩定就業計畫」獎勵金。

小媛剛開始雖不適應新的工作環境，但在就服員小謝的信件關懷及鼓勵下，讓她有動力適應就業，如今小媛成功穩定就業，她也特地寫信給勞工局，表達對服務人員陪伴的感動。

勞工局長吳威志說，對弱勢族群而言，就業相對不易，原因大都在於就業能力較無法獲得肯定，導致無法順利在勞動市場上就業。

勞工局提供就業促進方案，讓民眾了解自己、強化職場知能及技能協助，就服員也針對求職者需求，提供個別化就業服務措施，進行資源連結及相關就業輔導等支持性措施，幫助弱勢求職者建立信心，讓他們順利進入職場。

台中市就業服務處長傅晶如表示，就業服務處辦理就業服務計畫，整合市府各機關及民間單位社會資源，並依個案需求擬定就業計畫；以小媛的案例來說，就服員依小媛的特質，運用就業促進工具協助她行銷自我，秀出最豐富的履歷，以正向態度求職，進而順利就業。

(中時 )