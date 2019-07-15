針對15日國民黨總統候選人初選民調出爐一事，立法委員林奕華表示，恭喜韓國瑜市長勝出，成為國民黨2020總統候選人！國民黨初選在經過這段時間以來，各個參選人勤跑基層、政見發表會宣傳理念與公正公開的電話民調後，終於產生最強人選，但初選勝出不是戰役的結束，而是真正肩負責任的開始。林奕華也呼籲所有初選參選人的支持者，為了國家的永續發展、為了人民的安居樂業，一定要團結在2020下架執政無能的民進黨！

林奕華表示，民進黨執政三年多來，只會以意識形態治國，在內政上諸如一例一休、軍公教年金改革、成立促轉會、公投法修惡引發民怨沸騰；對外關係上與中國大陸關係降至冰點、邦交國斷交到剩17國，新南向政策也沒有為台灣國際地位和經濟成長帶來明顯成果，只有靠著對美國一邊倒的政策換取美國不實際的支持，讓台灣成為中美貿易戰的棋子，也為已經冷凍的兩岸關係提高風險；政治上蔡政府不斷破壞五權分立、分權制衡、文官中立，還干預獨立機關的運作，以行政權和國會多數凌駕司法權、監察權並破壞民主法治原則，以促轉會、黨產會來打擊異己，將中華民國的民主自由和憲政發展帶回威權時代。

林奕華表示，韓國瑜市長曾在2016年替國民黨打贏奇蹟的一戰，展現出其貼近庶民的特質與龐大的群眾魅力，接下來一定能夠整合團結國民黨，為藍營支持者找回信心。而且總統候選人產生後，也是打團隊戰的開始，大家要一起打拼爭取2020重返執政、國會過半，為台灣的經濟停滯和青年低薪找出路、為兩岸關係和國際地位提升努力，同時遏止傷害民主的黑機關和惡法，找回軍公教和人民對政府的信心。

林奕華也呼籲所有初選參選人的支持者，不管初選前支持的對象是誰，民調結果出來後，勝出者就是代表國民黨，而且就是目前國民黨的最強棒，相信所有參選人都不希望支持者因為初選結果而分裂。為了下架執政無能的民進黨、為了給人民更好的生活、為了國家的永續發展，2020大家非藍不投！

(中時電子報)