就在富邦勇士、璞園建築與裕隆納智捷15日宣告不打中華職籃聯盟(CBL)之際，沒想到真正震撼台灣籃壇的消息，卻是富邦即將加入東南亞職業聯賽(ABL)，假如成真的話，不管接下來到底是打CBL或超級籃球聯賽(SBL)，台灣籃球只會呈現越來越亂局面！

富邦15日發布針對CBL回應如下，「7月15日是CBL籌備處訂定各隊表態期限，富邦勇士已決定不參加CBL！富邦一直以來不遺餘力地支持台灣籃球發展，並思考如何改變與提升，對於職業化這個重要的方向，球隊目前已另有其他的計畫。惟現階段相關規劃尚在進行中，待進一步確認後將向大家說明。」

所謂的「另有其他的計畫」，幾乎等同宣告富邦不會如同先前預期，跟裕隆、璞園一起回歸SBL，反而是透過寶島夢想家同意，順勢加入ABL機率較高，如此一來，就算CBL放棄成立，也僅剩裕隆、璞園、台銀、台啤與新隊名未定的金酒5隊能打SBL。

如此一來，不僅以後大專球員或旅美好手可以繼續打球空間越來越少，選秀制度也告蕩然無存，因為就算SBL繼續辦理選秀大會，可是身在ABL的夢想家和富邦，根本不用去管SBL選秀辦法，直接可用高薪或營養金方式，搶走他們心目中想要的新秀。

甚至目前CBL仍未放棄繼續成立的可能性，假如他們真的找來一支社會甲組球隊，跟台銀、台啤、金酒組成全新職業聯盟，這無論在人氣或票房上，恐怕都很難做出真正提升或改變，更別提剩下的裕隆和璞園，他們的前途將充滿未知數，球員內心也更恐慌。

沒想到所謂的台灣籃球再次職業化，竟然引發一連串無法想像的負面效應，包含達欣宣告回歸甲組、金酒不再贊助球隊、富邦可能加盟ABL、CBL成立頻頻受阻等等，也讓台灣籃壇呈現空前混亂局面，接下來到底會變怎樣，恐怕沒有人敢預言吧！

(中時電子報)