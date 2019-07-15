曾錦秋強調，因女學員多次出現攻擊行為且屢勸不聽，才會拿衣架輕打其手臂，曾錦秋更和志工現場示範起當時狀況。(吳亮賢攝)

新北市蘆洲愛兒身心障礙發展協會6月份爆出負責人曾錦秋涉嫌對25歲的身心障礙女學員施暴，導致學員手臂、大腿滿是瘀傷，新北市社會局對此開罰協會10萬元，事隔近一個月，協會今日下午首度召開記者會對外說明，強調「當然沒有不當管教」，只有輕打該名女學員手臂以示教訓，照片中多處傷痕更非她所為，認為自己遭到「未審先判」。

協會志工指出，6月20日當天女學員多次出現攻擊其他學員的行為，更一度要拿馬克杯砸人，經多次制止仍不聽勸，才會以衣架輕打女學員雙手手臂，強調是合理的懲罰，「當然沒有不當管教」。

現場也有其他學員出面指證，女學員平時就經常有攻擊的行為，「真的是要被氣死了」，雖有看到曾錦秋處罰女學員，但只是拿衣架「輕輕打2下而已」。

對於學員家長出示照片中所顯示的手、腳多處傷痕，曾錦秋也喊冤，沒有懲罰她的腿部，不知傷痕是從哪裡來的，要求學員家長好好說明清楚。

曾錦秋說，已經對社會局的開罰提出申訴，認為自己被「未審先判」，更表示協會遭停課後，其他學員無處可去，要政府盡速幫忙安置。

同日下午女學員及其母親也現身議員李翁月娥服務處對外說明，學員母親強調，女兒絕對沒有自虐的行為，重申照片中多處傷痕確是被曾錦秋處罰所致。

社會局則回應，事發後有詢問曾錦秋，她也承認確有動手，才會依法開罰，會轉介學員到五股小作所，但因需額外付費且地點較遠，家長意願不高，將持續積極媒合。

(中時 )