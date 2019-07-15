搭乘經濟艙的旅客們可以在13.3吋機上螢幕享受阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統。圖：業者提供

阿聯酋航空推出往歐洲熱門航點的限時優惠票價。盛夏之際與家人規劃共遊歐洲正好時！根據觀光局統計，去年暑假（7-8月）台灣前往歐洲地區旅行的遊客突破10萬人次大關，較2017年同期相比成長達17.6％。台灣旅客前往歐洲不需申請簽證，阿聯酋航空堆出未稅9,300元起，讓旅客完美的歐洲假期隨時啟程。

台灣旅客獨享物超所值的票價阿聯酋航空A380自台北出發前往歐洲熱門航點，經濟艙票價來回未稅9,300元起，商務艙票價56,200起，（阿姆斯特丹與法蘭克福經濟艙來回稅費約1.6萬元，商務艙約3萬元），購票日期自即日起至2019年7月29日止，出發時間則自2019年7月22日至2019年12月31日止，本次優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com.tw 購買，欲了解更多資訊，可至阿聯酋航空網站查詢，或洽各大旅行社。

阿聯酋建議，享受旅行的最好方式即是融入當地的日常生活，對台灣旅客而言，文化體驗是規劃假期時不可或缺的一環，阿姆斯特丹恰是感受當地氛圍的最佳首選。作為歐洲最熱門的景點之一，阿姆斯特丹以單車友善城市聞名，非常適合規劃親子單車行，家長可帶著孩子們共乘協力車、體驗荷蘭最著名的bakfiets大型腳踏車，都相當受到當地人歡迎。

單車之行沿途可探索荷蘭國家博物館（Rijksmuseum），接著轉往15分鐘路程的時尚約丹購物區（JordaanDistrict）大肆血拼。順著綠蔭涼爽的運河探訪風景如畫的荷風小鎮、或是踏過風車與水道旁，悠閒地感受夏日微風輕拂，別忘了在河畔舒適的咖啡小館稍作歇息，品嘗看看傳統的荷式蘋果派。

德國是台灣旅客遊歐第二熱門的景點。隸屬於法蘭克福歷史博物館的青年博物館（Young Museum in Frankfurt）規劃了許多不論大朋友小朋友都可以參加的手作課程。館內不僅可瀏覽各類歷史文物，更有專門為孩童們規劃的DIY體驗。除了博物館之外，亦可造訪法蘭克福舊城區（Altstadt），拾階而上登至法蘭克福大教堂頂端，鳥瞰美茵河畔周邊的蜿蜒美景，與家人共享無可比擬的親子時光。除此之外，位於慕尼黑舊城區中心的瑪麗恩廣場（Marienplatz）更是旅人們不可錯過景點之一。

或是想要規畫一趟驚險刺激家庭假期？超過30項遊樂設施的馬德里遊樂場（Parque de Atracciones de Madrid）是歐洲都會區最大的遊樂園，對國內外旅客來說，馬德里遊樂場是親子共度周末假期、共享歡笑的最佳地點。

觀光局數據顯示，2018年前往阿拉伯聯合大公國的台灣旅客較去年成長接近22％。利用阿聯酋航空每日往返台北與杜拜的航班，家庭旅客們可以在前往歐洲之前於杜拜短暫中途停留，享受摩登奢華、古典雅致共存的獨特風光。搭乘阿聯酋航空前往杜拜旅遊或於杜拜轉機的旅客，只要出示阿聯酋航空登機證存根或電子登機證及護照予合作的地點，即可在400多家星級餐廳、50多家奢華水療中心、室內滑雪場與水上樂園等，最高可享受半價優惠。此外，旅客們也可以在杜拜各大購物中心以最高7折的價格購入熱門的時尚單品。

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