達德商工校長許維純(左)對楊靜如的孝心和堅強感到既心疼又敬佩。（謝瓊雲攝）

懂事又貼心的楊靜如，讓校長許維純忍不住心疼的抱抱。（謝瓊雲攝）

從小就懂事又貼心的楊靜如，常主動照顧住院的外婆(右)，外婆出院後也常陪媽媽一起照料外婆生活起居。（謝瓊雲攝）

楊靜如(右)從小四起就常常熬夜陪媽媽去上班，幫忙打掃和抄寫資料。（謝瓊雲攝）

達德商工幼保科楊靜如從小與母親相依為命，懂事獨立的她心疼媽媽擔任大夜班大廈管理員，視力差又有心臟病，主動扛起家務、督促妹妹功課，10日獲內政部長徐國勇親自頒發全國孝行獎，是彰化縣唯一獲獎者。

楊靜如小學四年級時爸爸另組家庭，媽媽帶著姊妹租屋生活，連生病都捨不得花錢看醫生；體貼的她不捨媽媽的堅強與犧牲，自動自發照顧住院的外婆，放假就熬夜陪媽媽上班，幫忙打掃、謄寫資料。

姊代母職的她在校擔任兒童藝術節總召期間，負責布置各關卡和活動主持，常退居第二線不居功，熱心助人、無私指點同學功課；堅強樂觀的她卻總在談到母親時哽咽、紅了眼眶。

她說，媽媽一肩扛起養家重擔，幫忙分擔是應該的，一點也不苦。家住彰化市，原本就近考上國立彰工機電科，卻因不符志趣悶悶不樂，只讀一學期就在導師鼓勵下重考；選擇幼保科，是希望把老師給她的關愛傳遞出去，讓每個幼兒都有老師疼愛與照顧。

最遠只去過台中市的她說，目前只一心想著趕快把書讀好，畢業後工作減輕媽媽的負擔，這次榮獲孝行獎與吳尊賢基金會給的10萬元獎金，將交給媽媽作為姊妹倆的學費。

校長許維純說，楊靜如雖出身中低收單親家庭，卻不喪志、積極進取，導師在得知家庭境況時，還曾想把午餐便當給她吃，卻遭她婉拒，指還有能力繳交午餐費用；這次邀請她參加泰國交流，費用由學校支付，即將出遠門的她反而開始憂心妹妹外婆無人照應，個性令人敬佩又心疼。

許維純表示，百善孝為先，達德商工重視學生的品格教育，從2012年至今，已有5名學生陸續獲頒全國孝行獎，都是班級老師們與學生們情同同家人般相處，才能逐步發掘這些心善文靜的孩子們可敬的一面，讓他們的孝行被更多人看見。

(中時 )