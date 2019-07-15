炎亞綸新戲形象異於以往。（北京東方飛雲影視提供）

炎亞綸新戲形象異於以往。（北京東方飛雲影視提供）

炎亞綸在新戲《請賜我一雙翅膀》中首次擔綱陸劇男主角，他突破以往高富帥總裁形象，擺脫偶像劇框架，在這部民國懸疑劇中飾演心思縝密、拳腳了得的偵緝隊長龍天羽，往實力派演員邁進。由於整部劇裡打戲不少，炎亞綸一開始擔心自己沒有武打底子會拖垮劇組，最後卻打出興趣跟自信，唯一遺憾就是接近殺青時，不小心在拍打戲時受傷了。

當時炎亞綸除了背部肌肉拉傷，頸椎也出現問題，脖子不能自由轉動，只要一離開鏡頭，就要戴上護頸，那時他看遍橫店名醫，甚至一度暫停拍攝回來台灣接受短暫檢查及治療，又立即回劇組拍攝。導演為了讓他的頸椎多休息，把剩餘打戲擺在最後一天，那場戲得要與另一位身高190公分、身材粗獷的演員貼身肉搏，回顧那場打戲，炎亞綸說也只能拼了，為了自己喜歡的作品得要堅持到底。那場戲他打到被摔在地上後，自己沒辦法出力站起來，必須靠別人拉一把才行。起來後他看到導演在監視器那默默地流下眼淚，又看到呈現出來的效果很好，覺得一切都很值得。

該劇目前劇情走向懸疑燒腦，炎亞綸飾演的龍天羽為了救出身陷囹圄的女主角鞠婧禕，一步一步偵查辦案，卻又捲入更多事件，劇情緊湊又錯綜複雜，熱度及討論度不斷攀升，加上有許多老戲骨如謝君豪、邱心志、寇振海、王豔等人加入演出，讓炎亞綸大呼演得過癮，在與前輩們對戲時，對方的一個眼神、一個呼吸都是戲，令人震懾。這部戲上線一週，在騰訊、優酷與愛奇藝三網總播放量衝破七億，觀看與討論熱度持續飆升。

被問之後想挑戰什麼樣的角色，炎亞綸表示，他真的很想演反派，「尤其是那種一開始大家都以為是好人，但最後來個讓觀眾跌破眼鏡的大反轉，原來是整部戲最壞的一個角色，會蠻有挑戰性的」。

(中時 )