▲國姓鄉長丘埔生對工廠每天都飄出濃惡臭及排放汙染廢水，代表鄉民向聯合稽查人員表達不滿心聲，居民則高呼「撤照」。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉民代表劉昌坤在縣府稽查人員到來時，在工廠旁收集排放的汙染廢水，希能讓稽查人員帶回檢驗。（楊樹煌攝）

國姓鄉每天都飄出濃惡臭及排放汙染廢水，屢遭居民陳情抗議的有機肥工廠，15日縣府率相關單位聯合會勘稽查，鄉長丘埔生再率村民抵達現場表達不要肥料工廠的訴求，居民更是高喊「撤照」，縣府允諾將會在2周內彙整相關稽查結果進行裁處。

國姓鄉北港村北原路有家有機肥料工廠，每天飄出惡臭，嚴重影響居民生活品質，讓居民忍無可忍，10日由鄉長丘埔生、鄉民代表劉昌坤率近百位群情激憤的居民前往南投縣政府陳情抗議，並要求撤銷工廠登記及註銷肥料廠許可。

經縣府允諾下周將召集相關單位聯合稽查，今天縣府由建設處副處長陳錫慶率農業、地政處及環保局等相關單位，實地進入肥料工廠稽查，鄉長丘埔生、鄉代劉昌坤與附近居民都趕到現場，並對惡臭表達不滿，齊聲向縣府稽查人員高呼「撤照」。

鄉長丘埔生認為工廠屬丙種建築用地，且北港村也是水質水源保護區，依規是不能設置汙染性工廠，肥料廠對空氣、水的汙染事實擺在眼前，國姓鄉要發展觀光，不要肥料工廠。

經相關人員會勘後，初步發現廠房有違規增建情形，將由公所負責查報，對於空汙惡臭，業者強調已有改善臭味，鄉親則語帶諷刺的說「睜眼說瞎話」、「今天是最不臭的一天」，質疑廠方早已做好準備，還是要求縣府「撤照」。

建設處允諾2周內彙整稽查結果進行裁處；松圃公司則發表書面聲明，強調設廠宗旨是為解決埔里、國姓、魚池地區廢棄香菇太空包的環保問題，因香菇太空包的木屑是很好的有機肥料資材，希望協助在地產業解決環境問題，也能利用生物科技製造便宜有效的有機肥，是為回饋在地農民。

(中時 )