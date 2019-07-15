趙傳下個月將首度攻蛋。（盧禕祺攝）

趙傳下個月將首度攻蛋。（盧禕祺攝）

趙傳為將於8月17日在台北小巨蛋舉辦「老男孩」三十週年演唱會，鮮少跳舞的他將挑戰唱跳蔡依林的〈日不落〉！15日彩排邀媒體驗收成果，趙傳透露自己學生時期「常在路邊邀女同學參與家庭式舞會」，當兵時還有同儕誇他跳舞「最純真、最自然，看起來最順眼」，好奇他當時舞技是否猶如「Dancing King」？趙傳笑回：「我算是！」

趙傳距離上次在台北舉辦個唱相隔8年，也是他首度攻蛋，為了給歌迷驚喜，他特別邀請目前任教台北市立大學運動藝術學系、舞蹈天后Kimiko擔任舞蹈總監，兩人將於演唱會上合作〈勇敢一點〉，視趙傳為「天菜」的Kimiko，放話屆時將貼身伴舞，Kimiko笑問：「哪裡都可以摸嗎？」趙傳聽聞羞回除了敏感帶脖子及胳肢窩「不要碰」，摸其他地方「沒有理由拒絕吧」！

開唱倒數一個月，趙傳坦言心情越來越緊張，日前特地欣賞觀摩李玟的台北小巨蛋演唱會，「主要是我自己心裡上的調適比較有問題，去感受一下現場震撼收獲很多，看完演唱會後隔一周跟團隊開會檢討，針對演唱會節目內容做調整」；趙傳小巨蛋演唱會購票洽拓元售票系統。

(中時 )