部分媒體報導，國民黨主席吳敦義積極推動修改黨章，有意刪除第17條第6項「本黨黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席」；前立法委員、全國總工會理事長陳杰對此表示看法，他強調，總統兼任黨主席條款，並非不能檢討，但此時此刻絕非合適時機，否則將引人非議。

陳杰指出，檢討兼任條款事小，但令人產生不必要聯想與猜測，事大，他呼籲吳敦義應儘快懸崖勒馬、緊踩煞車，不要在總統大選前徒生事端，讓敵人撿到槍，而不利國民黨總統選情之發展。

近日國民黨傳出檢討、修改黨章總統兼任黨主席條款的聲浪，有人認為這是吳敦義為在總統大選後，繼續保有黨主席大權的權謀之計。陳杰認為，以吳敦義追求歷史定位之開闊胸懷，有此非議者未免太小看吳之高度；但為免正中「懷璧其罪」之質疑，應慎選檢討時機，以免在選前勝負仍難料之際，自行內亂陷入爭奪權位之紛爭，令黨員及社會反感，而有黨務惡質化之疑慮。

陳杰指出，不論民進黨或國民黨，均有「總統為當然黨主席」之政治上領導統御實際需求。2000年民進黨主席林義雄領導民進黨首次贏得中央執政權，7月提前請辭，但並非由當選總統的陳水扁接任黨主席，反而由謝長廷透過黨員直選當選黨主席，直至2002年支持「黨政同步」、修改黨章，始由陳水扁以總統身份兼任黨主席，創下民進黨總統兼黨主席之首例；之後，2016年蔡英文當選總統，再度兼任黨主席。

陳杰表示，國民黨自1976年設立黨主席職位以來，歷任黨主席均透過選舉產生，即使是李登輝、馬英九擔任總統時期，其黨主席職位均係透過黨員直選產生，並非當然兼任。

為何總統一定要兼任執政黨黨主席？檢視各大民主先進國家並非盡然如此。美國總統與執政黨主席分立而治、日本首相亦非一定要由執政黨主席兼任、但英國保守黨黨魁則擔任英國首相。陳杰認為，台灣的中華民國總統兼任執政黨主席早有前例可循，目的不外乎方便總統的領導統御，避免創造出「二個太陽」。

陳杰表示，雖然認同該條款有檢討必要，但強調時機應更審慎；尤其在2020年總統大選前夕，更不能以韓國瑜、郭台銘無黨政領導經驗為由，貿然修改黨章，否則不謹將落人口實，亦令人容易作其他聯想。

陳杰向吳敦義喊話，指此時多一事不如少一事，下任總統當選人，是否要兼任黨主席？應由其自行決定。他說，包括李登輝、馬英九在總統任內，都不是依靠黨章規定當選黨主席，反而是靠其個人魅力，獲得絕大多數黨員認同，而透過黨員直選方式，膺任黨主席。

(中時 )