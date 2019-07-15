疑失智患者74歲的黃姓婦人，日前在永春南路穿梭車陣，狀況非常危險，路人報警，中市警局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員鄭欣妮到場，接回派出所，越看越熟悉，原來黃姓阿嬤是多次走失紀錄的熟面孔，隨即通知其兒子至所接回，平安送阿嬤回家。

日前上午8點30分左右，永春南路某客運發車中心，公車發車頻繁，卻有ㄧ老婦人柱著枴杖，在公車陣中進退不得，服務人員見狀況危險，立即將老婦帶到辦公室，因老婦無法說清楚自己姓名、住處，服務人員擔心若放任老婦離去，恐有危險，於是報警協助。

春社所員警到場發現阿嬤無法清楚表達自己的住處及姓名，身上也沒有證件，正欲使用人臉辨識系統，突然覺她相當眼熟，直問「阿嬤你姓黃，對不對？」，原來員警想起曾有同仁處理該婦走失，所以對她有印象。

員警先帶黃婦到派出所休息，並通知其兒子到所，其兒子到所看見媽媽，立刻上前抱著媽媽連說「怎麼一聲不響地自己走出去，我在家附近到處找妳」，表示媽媽記憶力明顯衰退，時常出門後就忘記回家的路，雖然已請媽媽不要單獨外出，但其仍然會自己跑出去，一跑出去就會忘記回家的路，相當無奈，對於警察的積極協助深表感謝，表示會更加注意媽媽的行蹤。

(中時 )