赤眼卵蜂證實對抑制秋行軍蟲生長有效。-2（農委會提供）

農委會副主委陳駿季表示，待秋行軍蟲綜合病蟲害管理策略（IPM）研擬完成，將進入第三階段由農民自主防治。（游昇俯攝）

秋行軍蟲中央災害應變中心今（15）日表示，截至昨日為止，國內秋行軍蟲通報確認共206例，均僅在玉米植株上發現，農委會正研擬秋行軍蟲綜合病蟲害管理策略（IPM），供第三階段農民自主防治應用，目前已證實天敵赤眼卵蜂可抑制秋行軍蟲生長，未來應可量產作為一種防治方式。

秋行軍蟲自6月8日在台發現首例，截至14日為止，通報確認共計206例，國內除嘉義市外，各縣市均有案例發生；其在大陸亦已蔓延21個省市區，並擴散至馬來西亞、尼泊爾等國，包括位處北方的南韓濟州島及日本均有疫情發生。

農委會副主委陳駿季表示，秋行軍蟲在台現蹤一個多月來，農委會持續調查其生物習性、寄主作物危害風險，迄今206例皆取食玉米，觀察案例場周邊水稻、甘藷、牧草、大豆等可能受危害作物，均未受害；建議農民玉米田收成後能轉作其他作物，無法轉作田區，則應做好田間殘株清潔，並以翻耕、淹水措施，減少蟲蛹孵化成蟲。

陳駿季指出，國內玉米一期作種植面積為5279公頃，目前通報受害面積約為64.17公頃，受害率1.22％，相較國際上秋行軍蟲危害可達20％程度，國內防治成效尚符合期待；農委會正研擬IPM策略，持續在已公告11種緊急防治藥劑外開發防治藥劑，以供進入第三階段農民自主防治應用。

他並說，針對坊間建議啟動無人機噴藥，因無人機使用牽涉民航法規及證照制度，尚未成熟，且秋行軍蟲會鑽入玉米莖穗，無人機噴藥效果亦不佳，故不建議無人機噴藥防治，但生物天敵赤眼卵蜂已經證實有效，預計未來可量產作為一種防治方式。

防檢局局長馮海東表示，赤眼卵蜂過去用於防治蔗螟、玉米螟，經測試寄生秋行軍蟲，證實有抑制其生長效果，但仍須田間試驗有效單位面積放置數量，確認放置方式，初期應會是以政府施作方式為主；他說，目前國內台糖公司飼養有三種赤眼卵蜂，若未來確認用於防治則需擴大量產。

(中時 )