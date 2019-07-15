總統蔡英文目前正在加勒比海友邦訪問，被問到中國大陸將在東南外海進行演訓等議題，蔡英文表示，這是例行性的軍事演習，但竟然也變成她每次出訪的例行性演習。

蔡英文指出，國軍都有全程的掌握，對這件事也都非常謹慎的在處理。另一方面，維持區域和平穩定是各方共同的責任，我們也希望中國方面，對於維持區域和平穩定的責任，能夠認真看待，這也提醒我們，國防的強化、國防自主，以及保衛自己能力的強化，都是我們每天應該要持續進行的事情。

蔡英文表示，她不覺得這個時間是刻意跟出訪的時間連結，這是例行性的軍事演習，但竟然也變成她每次出訪的例行性演習。而美國近日通過《國防授權法》及對台軍售的審查程序剛好告一個段落，可以對外宣布，將持續跟美方溝通我們國防的需求，對於美國對我國軍售，也表示感謝。

另外，前總統馬英九近日批評公投法等議題，蔡英文指出，馬英九長期以來對公投或總統直選，都採取非常保守的態度，當年他是反對總統直選的，對公投議題也非常保守，馬英九主政時，許多公投案都因為受到他的阻礙而沒有辦法進行。到了她執政時，才讓公投能夠進行，而且不受公投審議委員會的審查。也因為這樣，公投的案子變得非常多。

蔡英文表示，此次公投法修法，就是希望能夠比較有次序的進行公投，讓這些公投的議題，可以有更多的空間與時間來討論，才能夠真正落實公投，我們做的其實是在強化台灣的民主。

蔡英文指出，現在做了很多事情，其實是當年馬英九之前說應該要做的。例如黨產歸零、轉型正義、年金改革等。可是馬英九當完總統以後，黨產還是沒有歸零，轉型正義也沒有做得徹底，歷史的真相也沒有釐清，年金改革也沒做。當年他說一個總統應該要做的事，他都沒有做，現在的總統一樣一樣的來解決，為什麼會有他現在這樣子的評價呢？這個是令人費解。

(工商 )