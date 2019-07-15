新北市環保局今天上午11時許接獲桃園市環保局於「環保共同打擊聯絡平台」通報，位於鶯歌區龍五路39之1號前道路箱涵發現乳白色廢水，兩市稽查員隨即到場搜查，果然在上游查獲「德富企業社」私自排放製作豆干產生的乳白色廢水，並依違反《水汙染防治法》舉發業者，最重可開罰300萬元。
環保局指出，經稽查員投放試蹤劑釐清排放水路證實，汙染來源是位於鶯歌區鳳七路80-2號的德富企業社，該工廠從事豆類製品製造，卻將未經處理的作業廢水，直接由工廠內排水溝接管排放至後方水溝，導致溪水染白汙染。
環保局表示，近年來新北市與桃園市汙染通報平台已經成形，二市之間的合作關係更加頻繁緊密，未來仍將持續強力取締違規汙染，針對不肖業者汙染環境行為，絕對從嚴從重處分絕不寬貸，情節重大者不但重罰，合法工廠也將勒令停工，並廢止其相關許可證。
環保局也呼籲，因水汙染稍縱即逝，民眾若有發現汙染，請立即撥打1999市民專線報案，並提供相關線索，環保局將及時追查打擊不法。
(中時 )
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