家裡垃圾塞行人垃圾桶抓包 男惱羞痛毆巡查員 17:592019/07/15 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (行人清潔箱示意圖/翻攝自臺北市環保局臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市環保局表示，一名巡查員昨晚發現有人違規丟垃圾，但違規人不僅不配合稽查，還拿鋁棍把巡查員打傷，環保局報警處理。 台北市環保局表示，楊姓巡查員昨晚在萬華區長沙街2段151號前，執行違規棄置垃圾包取締勤務，發現有人騎車把垃圾整包丟到行人清潔箱內，立刻上前攔查並表明身分，違規人拒絕配合並直接騎車離開。 幾分鐘後違規人又回到現場，拿鋁棍攻擊巡查員，打到棍子斷掉才停手，並搶走巡查員的隨身密錄器。楊姓巡查員雙手挫擦傷及大腿、腰部瘀青。 (中時電子報) #巡查員 #違規 #環保局 #垃圾 #市環保局 也許您會感興趣 推薦閱讀 翻轉老舊公廁 中市環保局邀企業認養綠美化 10:162019/07/11 生活 中市飲用水檢驗到府服務 即日開放10區預約 10:162019/07/11 生活 南投環保局科技執法 空拍機稽查違法排放 13:372019/07/11 生活 陸垃圾桶賣翻 訂單1天上億 04:102019/07/12 話題觀察 台州搶垃圾桶商機 臉盆花盆失寵 04:102019/07/12 話題觀察 廚餘變肥料 陸科研邁大步 04:102019/07/12 話題觀察 公廁綠美化 中市環保局揪企業認養 04:102019/07/12 地方新聞 新北環保局回馬槍 摸黑查獲廢氣惡質塑膠廠 16:322019/07/13 生活 陸首設垃圾分類教育學校 04:092019/07/14 話題觀察 羅馬垃圾危機加劇 04:102019/07/14 專題周報 社會熱門新聞 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 【抹糞伯占地1】國有地官府踢皮球 怪老頭爽占當開心農場 - 社會 獨》空軍今年第7起自戕 又有小兵跳愛河 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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