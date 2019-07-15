清水磚變成跌倒磚，平鎮廣仁公園缺失改善。（黃敬平提供）

客家事務局辦理廣仁公園整體改善，自今年1月完工，完工至今近6個月，公園部分鋪面以及遊具區旁的鋪面以清水磚翻新，但半年來遇雨則濕滑，跌倒的民眾也不在少數，7月初甚至有人跌傷嚴重到通報救護車的紀錄。為此市議員黃敬平15日邀請客家事務局以及平鎮區公所針對公園內做整體檢討，以改善當初設計不良的問題。

廣仁里長黃秀滿表示，每逢下雨，清水磚鋪面則變得濕滑，小朋友以及年長者在雨後習慣在廣仁公園遊憩，里民進出頻繁，三不五時就會接到通報又有人跌倒，里長說只要一遇到下雨天就很擔心，希望相關單位重視。

黃敬平說，清水磚的鋪面遇水容易變得濕滑，行走時一不留神就會跌倒，客家局辦理浪漫台三線的公園改善工程，顯然在最初設計選材時沒有考量好，請客家局針對公園內清水磚的鋪面材質檢討改善為抿石子材質以增加防滑係數。

遊具區彈性地墊與公園鋪面介面銜接處的緣石容易造成鄉親經過時絆倒，請區公所打除，而公園內夜間因樹葉遮避路燈，造成視線不良，也是讓民眾跌倒的主因，也請公所針對公園內樹枝全區修剪，公園內的舊式路燈也全部汰換成LED白燈，增加照明。

黃敬平在會勘時還發現，由客家局辦理翻修的磚椅座位一坐上去就會褪色，染到民眾的褲子，讓民眾根本就不敢坐下去乘涼休息，政府編列預算改建的美意反而倒行逆施。

客家事務局表示，將回去針對清水磚鋪面面積以及改善經費重新計算，並辦理改善工程。平鎮區公所則針對公園內樹木全區修剪，路燈照明優化以及打除遊具區彈性地墊與鋪面間之緣石。

(中時 )