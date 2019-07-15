前鴻海集團董事長郭台銘在新北市（台北縣）發跡，多年前曾向台北縣長周錫瑋表達打造環保生態社區、補助低碳博覽會，也向前新北市長朱立倫聲稱要捐款設立跆拳國手北部訓練中心、負擔選手訓練經費等，結果不是沒下文，就是縣府（市府）自己完成。

2008年5月23日，郭董率員拜會北縣府團隊，表達想找地打造一處結合低碳、休閒、科技生活的環保生態社區。縣府樂意合作，也提出正籌辦低碳博覽會，經費估計逾1億元，郭董應允全力協助。但縣府先後推薦淡水、三鶯、八里、五股等地，郭董都無回應。

直到朱立倫當新北市長，郭董提出「工者有其屋」，盼市府協助取得土城的國有地，供鴻海蓋員工宿舍。因土地不能無償撥用，郭董在2016年砲轟朱立倫「不要再選高位！」

跆拳國手楊淑君在亞運遭不公平對待事件。當時市長候選人朱立倫主張在新北設跆拳國手北區培訓中心，郭董主動致電表達願提供經費。（圖／新北市政府提供）

2010年11月，新北市長選戰方酣，發生跆拳國手楊淑君在亞運遭不公平對待事件。當時市長候選人朱立倫主張在新北設跆拳國手北區培訓中心，並宣布郭董主動致電表達願全額提供設立北訓中心、培訓選手經費。朱當選後，「跆拳北訓中心」未獲中央支持，市府自行興建以跆拳為特色的樹林國民運動中心，但興建經費並無分文來自郭董。

對這些過往，強調總統初選要團結的周錫瑋，在本刊詢問時浮現微笑地說：「我不講其他參選人壞話，那些事我都忘了。」朱立倫也說，記不得郭董說要捐建跆拳北訓中心的經過了。（政治組／報導）

(中時電子報)