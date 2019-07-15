球星張宗憲和前女友Angelina（安安）六年情斷，原本交往時，社群網站上經常分享許多甜蜜合照及出遊回憶，不過今年四月起，他們便不再更新合照，讓死忠粉絲很好奇他們的況。直到五月，安安發文喊話「親愛的」，還說：「願我們都能更快樂成長為更好的人，拋下負擔枷鎖都能再次擁有自由的靈魂。」文末則以英文勉勵自己「找到自己的幸福」，顯然是在悼念兩人逝去的愛情。

一個月後，安安接著在IG的限時動態中發文：「我們不再是我們，我們依然是我們。」再次暗示兩人分手，雖然她不久後就刪文，但為了回應粉絲的疑問，她又在發一篇限時動態：「即便分開後，我們還是像家人朋友一樣用最真誠的心祝福著彼此。」承認和張宗憲已經不是情侶。

安安連續在IG發限時動態，證實已與張宗憲分手。（翻攝自Angelina IG）

雖然這些甜蜜的過往已成追憶，安安仍向粉絲喊話「希望喜歡我們的人繼續支持我……一起朝著，能成為更好的自己的路上邁進！」最後表示對於感情問題的私訊將不再回應。

六月底，安安再度以英文長文抒發心情，透露自己正處於一個「一直在努力克服悲傷情緒的地方」，對於要放棄過去舊的習慣、模式和關係非常困難，一句?這種逆境非常意外地侵入了我的生活，而我卻毫無準備。?似乎暗示自己是「被分手」的一方，接著又說「我相信無論生活多麼艱難，當我面對任何生命投擲時，我仍然會堅強。」不停地自我安慰。

(中時電子報)