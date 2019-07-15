華夏科技大學商管學院今（15日）中午12時許舉辦新生迎新餐會。（實習記者陳志綸攝）

華夏科技大學商管學院今（15日）中午12時許舉辦新生迎新餐會。（實習記者陳志綸攝）

華夏科技大學商管學院今（15日）中午12時許舉辦新生迎新餐會。（實習記者陳志綸攝）

華夏科技大學商管學院今（15日）中午12時許舉辦新生迎新餐會，邀請五專、四技等不同學制新生在開學前與師長聚餐，提前熟悉校園環境，了解未來課程規畫、社團活動等。

華夏科技大學商管學院院長陳祐祥、企業管理系主任朱默庵、諮商輔導暨職涯發展中心社工師董中富、圖書館主任張錫正等到場致意與新生們互動，歡迎學校的新血加入！

同學們在場互動熱烈，在新學校開學前就熟悉彼此，藉由餐會派對的形式，讓同學們都可以融入在新的環境中，老師們細心介紹學校環境，鼓勵學生們多利用校內資源，迎接新生活。

陳祐祥表示，首此以派對形式歡迎新生，透過活潑、交流的方式，提前讓新生們認識校園，日後還會舉辦各式迎新活動，協助新生們盡快融入新的學習環境，讓商管學院成為互相扶持的大家庭。

值得一提，活動也邀請學長姐們到場分享學校生活，協助新生們解決將來會遇到的問題，像是租屋、選課問題，幫助新生們提前適應新學校的生活。學長姐們提醒，要積極參與學校活動，還有特色社團。

董中富表示，學校利用ucan心理測驗、柯氏情緒量表、職能輔導等，讓情緒生活輔導進入班級宣導，輔導結合導師、校外資源，讓老師們能夠因材施教，學生們也能適性發展！

張錫正表示，學校圖書館資源豐富，一年就花費逾600萬在購買書籍上，光是電子書就超過14萬冊，紙本就有大約20多萬冊，因此，他鼓勵學生們多使用圖書館資源，藉由閱讀書籍可以增加的專業知識，培養個人的能力，對於未來的人生會有許多幫助。

(中時 )