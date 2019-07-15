新北市新莊區雙鳳里內一處國有山坡地，半年前被當地年約60歲、人稱「孤僻伯」的男子圈地占為己有，圍起籬笆養雞種菜，還搭建工寮休息泡茶，儼然成了他私人的「開心農場」，而為了阻擋里民和官員入內勘查，他竟用排泄物塗在農場出入口；但離譜的是，該地的轄區歸屬，中央和地方官員竟互踢皮球，沒人知道到底該由誰負責。

6月25日下午，記者到場勘查，肥美的雞隻在雞寮內走動，但雞寮內環境髒亂，而雞寮旁是種滿蔬菜的菜園，再往旁邊看該處農場的灌溉水源，竟是排水溝裡面黑色的汙水，上面蚊蟲飛舞，衛生環境堪慮，也讓居民擔心恐會引爆登革熱疫情。

而經過新北市議員陳文治以及市府官員到該處第二次會勘調查後，終於確定該處山坡地是桃園機場捷運局因捷運而徵收的土地，但捷運完工後發現用不到，便委由交通部鐵道局管轄。

鐵道局則表示經議員及市府相關單位於現場會勘後，該處遭民眾霸占的山坡地，最後將交由桃園大眾捷運股份有限公司負責，並請該公司處理環境清潔，將該處恢復原貌，預計本周可清運完成。

(中時電子報)