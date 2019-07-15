國民黨15日公布總統初選民調，高雄市長韓國瑜勝出，將出征2020總統大選；藍營立委沈智慧說，初選結果已底定，國民黨更要保持警戒、團結一致，才能預防敵營，推出的各種選舉作弊、奧步，贏回2020年大選。

「初選曾打到讓子彈亂飛的國民黨」，立委沈智慧說，初選結束才是挑戰勝選的開始，防止對手可能推出各種選舉作弊、奧步。國民黨絕不會分裂，更不會讓台灣人民失望。「槍口對東廠！」沈智慧指出，「傾巢而出」的東廠，是製造選舉舞弊或蠱惑人心的對手，為台灣好、中華民國好，就要2020「滅東廠。」。

沈智慧呼籲所有的支持者，需要冷靜面對非常會抹黑的敵營，尤其會「花大錢」聘用主導事件的操盤手，若是國民黨不團結，力抗抹黑，一定會讓人民失望；「除惡政、刪惡法，拼經濟、顧民生」，為台灣下一代努力。

沈智慧說，初選5位都是菁英，各有所長，要加入2020「贏回台灣」的光榮戰役。韓國瑜口才、腦筋好、郭台銘具企業經營能力、朱立倫行政立法經驗豐富、周錫瑋有青年視野、張亞中學術專精。呼籲國民黨整合另4位參加總統初選人，加入競選團隊運作讓國民黨贏回政權。

(中時 )