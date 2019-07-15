▲竹山延和國中運動場跑道已使用逾25年，人工草皮跑道面層剝落損壞嚴重。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱（左）會勘集集清水溝溪，允諾將協助周邊美化工程，以助地方觀光發展。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今15日下午在縣議員蔡孟娥、教育處長陸正威、延和國中校長林紹湖等人陪同，至延和國中進行會勘，了解學校目前最迫切的操場整建，並責成教育處積極協助學校向教育部爭取經費早日完成改善；另對集集清水溝溪，將全力進行周邊美化工程，以提升觀光發展。

竹山延和國中運動場跑道已使用逾25年，人工草皮跑道面層剝落損壞，損壞處貼補效益不彰，跑道周邊既有地坪鋪設損壞嚴重，師生運動或競賽活動時容易受傷，影響運動及上課安全，將進行改善，另籃球場因年久失修，地面破損不堪，也將一併整修。

林縣長在會勘後，運動場部分責成教育處向教育部體育署申請經費修繕，縣府將配合自籌20％經費，籃球場經費則由縣府支出。

另為發展集集觀光，林縣長也前往集集鎮會勘泰順廊橋周邊，他表示，廊橋為非物質文化遺產，有600多年的歷史，旁邊就是九二一地震後重建後的武昌宮，深具歷史意義，將請顧問公司規劃，美化周邊景觀，希望美化工程在明年過年前完成，吸引更多觀光客造訪南投。

工務處長陳錫梧指出，廊橋旁為清水溝溪，縣府已施作兩處護床工保護堤岸，後續將在周邊進行美化工作，包括兩岸光廊設計，陶瓷片美化廊橋等工程。

(中時 )