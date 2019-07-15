不要忽略內心的傷痛！新竹中國醫藥大學新竹附設醫院精神科醫師周伯翰參與研究，發現具有創傷後壓力症候群的患者，有較高的機率罹患睡眠呼吸中止症，他也提醒，若壓力超過個人能負荷的程度時，不妨就醫，避免疾病慢性化。

周伯翰表示，由中醫大新竹附醫、慈濟、三軍總醫院等醫學中心研究團隊，透過分析台灣健保資料庫，以2萬3796病例，分為確診的創傷後壓力症候群（PTSD）患者2136位，及未罹病的2萬1360人，從2000年開始為期13年追蹤，發現PTSD患者經睡眠檢查後，睡眠呼吸中止症的得病機率為對照組的4倍，此研究結果今年4月也刊登在美國睡眠醫學會「臨床睡眠醫學」期刊上。

周伯翰說，很多人認為，睡眠呼吸中止症的高危險群為體型肥胖者或是脖子較窄的人，但美國之前就曾經研究發現，曾在波灣戰爭服役的退伍軍人、具有PTSD者，有較高機率也有睡眠呼吸中止症。

周伯翰進一步解釋，睡眠呼吸中止症會影響到睡眠品質，白天可能因精神差，易陷入熟睡，甚至可能開車突然睡著；他日前收治患者為普悠瑪翻車事故的生還者，常在因夢到事故而嚇醒，經治療及藥物輔助，正向面對事故創傷，使得患者逐漸能接受，「沒有那麼恐怖」的狀況。

周伯翰指出，過去PTSD常被認為僅有天災人禍後發生，但事實上，曾遭家暴、兒虐、溺水、車禍、霸凌等人，都有較高機率罹患，而PTSD終生盛行率約為8％，僅次於憂鬱症，且易合併憂鬱症、焦慮症、物質濫用，往往增加治療難度及自殺風險。

周伯翰表示，許多人遇到心理創傷時，常會認為「時間會治療一切」，但心裡創傷並非肉眼可見，更容易被忽視，要先看到創傷源頭，並擁抱受傷的自己，學會在創傷情緒出現時安撫自己，透過自助方式如正念放鬆減壓法、腹式呼吸或瑜珈、心情日記寫作等，但若超出個人能負荷的狀況時，建議適時就醫，避免疾病慢性化。

(中時 )