經典動畫《哆啦A夢》中，哆啦A夢總從百寶袋中拿出關鍵的法寶道具，在千鈞一髮之際成為救命功臣。日前在日本朝日電視台每週固定播出的該作劇情中，出現了名為「能力錄音帶」的道具，不少觀眾反應「有代溝」引發話題。

「能力錄音帶」的登場是因為大雄成績不好，被老師責備「明天考試考0分的話，你就重讀幼稚園。」讓他難得地想用心準備考試，偏偏這時媽媽要他去幫忙買東西，打擊他好不容易激發的鬥志。哆啦A夢便從口袋取出「能力錄音帶」，只要將錄音帶插入身體，就可以將自己的能力在1小時內完全發揮出來。

問題在於當今的幼齡觀眾對「錄音帶」已毫無認識，網上也紛紛出現「我被家中小孩問『錄音帶是什麼？』讓我頗受打擊」「道具本身是高科技，型態卻很復古XD」「總比出現『能力USB』『能力SD卡』要好吧」等種種意見。事實上該集過去播出時，曾一度把名稱改為「能力磁片」，而又再度改回「錄音帶」這項充滿許多人回憶的物品。

華視《哆啦A夢》15日起推出全新集數，有更多新奇的哆啦A夢法寶道具，像是十分逗趣的「爆米花高帽」不僅能幫助生氣的人消氣，還能用怒火做出爆米花，「扮神遊戲」只要將零錢投入許願箱，就能幫大家完成願望，讓人體驗當神的感覺。其他還有「如果電話亭」、「非生物催眠喇叭」、「搗麻糬娛樂組」等道具將陸續出現，同時這次劇情也要帶大家回到哆啦A夢的妹妹哆啦美誕生的那一天，尋找哆啦美頭上緞帶的秘密。每週一至週五晚間6點半於華視主頻首播。

(中時 )