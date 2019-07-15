交通部台鐵局今日會同鐵路警察局召開研商會議，就遇站、車發生突發性暴力事件時，如何加強各項防範措施，擬訂具體做法。為加強第一線人員保安配備，台鐵居將研議增加防身噴霧器材，鐵路警察局也已配發警員1257支防護型噴霧器（辣椒水），預計於8月底前在配發250具電擊槍。另台鐵局與鐵路警察局將於30日共同辦理「鐵路危安事件聯合實員演練」。

台鐵局指出，除現於列車長室配置防身棍外，將研議視需要增加防身噴霧器材，並徵詢乘務人員意見後採購，也會透過常年訓練增加列車長、站員及服務員等自我防衛訓練課程，提高執勤時自衛及處理能力。

台鐵局現有車輛與車廂內皆已裝置緊急對講機，未來新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛，每個車廂均設置監視器及緊急對講機做為緊急連絡列車長、司機員及行控中心之用，現有通勤電聯車亦規劃於車廂內增設監視器，預計2021年全數完成。

台鐵局指出，除各簡易、招呼站除原有鐵路警察巡邏箱外，將協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率。目前鐵警局已針對重要時段編排雙警巡邏，也已配發1257支防護型噴霧器（辣椒水），並預計於8月底前在配發250具電擊槍。

台鐵局表示，為嚴格執行旅客無票不得進站乘車措施，包括剪票口管制，要求列車長、站務員隨時巡邏列車、月台及站區，注意任何可疑人事物，另會針對中小型車站設置新型驗票閘門，共涵蓋241處車站，該案分3年建置，預計2022年完成。

台鐵局表示，將與鐵路警察局於30日共同辦理「鐵路危安事件聯合實員演練」，期透過配合演練落實列車乘務人員與車站、鐵路警察等支援人員之應變作為。

(中時 )