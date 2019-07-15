國民黨總統初選結果今（15）天揭曉，高雄市長韓國瑜勝出，其中政黨對比部分，無論是韓國瑜、郭台銘、朱立倫面臨三角督局勢，都贏過蔡英文、柯文哲，尤以韓、蔡、柯三角督下，韓以47.7％大幅領先柯18％、蔡15.8％。黨務人士表示，支持者大肆宣傳下，藍軍表態率高，綠軍則相對偏低，顯示三成「非韓不投」的韓粉被教育的很好。

國民黨上午11點舉行民調發布記者會，高雄市長韓國瑜以44.805％支持度勝出，緊接在後的是前鴻海董事長郭台銘27.73％、前新北市長朱立倫17.9％、前台北縣長周錫瑋6.02％、孫文學校總校長張亞中3.544％。

其中政黨對比部分，韓、蔡、柯三角督，韓得47.7％、柯有18％、蔡為15.8％；郭、蔡、柯三方爭霸，郭獲29.2％、柯有14.6％、蔡為14.1％；朱、蔡、柯三強對決，朱獲20.7％、柯得18.8％、蔡為15.6％。

由於初選民調前，綠營灌票傳聞不斷，黨務人士表示，此次初選，因支持者大肆宣傳使得藍軍表態率高，綠軍表態率則偏低，其中「柯文哲、蔡英文的支持度也比實際情況低，何來灌票」。

這位人士說，初選結束後，支持度就會逐回歸，黨中央要協助韓國瑜，想辦法讓去年九合一選舉支持韓國瑜後，轉為沉默不表態，或倒戈其他陣營的支持者回流。

黨務人士說，韓、蔡、柯三角督，表態率高達81.5％，其他4名參選人對上蔡、柯，表態率近五成，顯示「非韓不投」的韓粉被教育的很好，且蔡、柯對上國民黨5位參選人的支持度差異不大。

黨務人士指出，先前非韓不投的選民約莫6到8％，若沒韓，這群人將轉向支持柯，從國民黨初選民調結果也發現，柯文哲比蔡英文更具優勢，此可解讀成有部分藍軍或中間支持者往柯靠攏。

由於郭台銘今天不僅未出席民調發布記者會，韓國瑜欲登門拜訪也撲空，後續團結為關鍵，詢及黨中央是否有與郭進一步溝通。該名人士說，黨內一直有溝通，今天討論全代會籌備時，黨秘書長兼副主席曾永權也建議，由於朱立倫可以前黨主席、韓國瑜是當然黨代表身分，分別出席全代會，未來將全力特邀郭台銘、周錫瑋、張亞中參加。

黨務人士透露，曾永權今天也口頭向韓國瑜說，等待韓國瑜競選團隊出爐後，雙方要建立聯繫窗口，未來黨中央將採取總統、立委聯合競選戰略，凝聚組織動員，而韓國瑜本身的新媒體空戰有其作業方式，黨中央則扮演側翼。

(中時 )