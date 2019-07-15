有「漫畫界長青樹」之稱的花蓮光觀文化大使敖幼祥老師與花蓮郵局合作，於15日發行「動漫大師敖幼祥40週年限量珍藏版郵摺」，限量2000份，定價為299元，凡於7月31日前購買者，加贈手稿明信片1張，送完為止，即日起於花蓮縣內郵局販售，力邀鄉親用行動支持藝術。

此外，郵局將於7月21日於花蓮車站推出臨時郵局，現場購買郵摺還可獲得敖幼祥的親筆簽名。花蓮郵局長張淑霞說，本月底前購買，即加贈老師手稿明信片一張；電話訂購10本，則贈簽名漫畫書一本，每人限量一本。

另外，為了行銷花蓮美景，讓世界看見花蓮之美，張淑霞局長日前更拜會縣長徐榛蔚，向縣長展示8月底即將發行的「寶島風情」－花蓮縣郵票，面額包含6元、12元兩種票價共4款，風景包含縱谷油菜花海、七星潭、秀姑巒溪泛舟與太魯閣燕子口等，讓世界領略花蓮之美。

徐榛蔚更指出，花蓮不只有絕美風景，更有原民文化、國際石雕藝術節等豐富人文底蘊，也替花蓮爭取到109年的全民運動會。徐榛蔚更建議中華郵政可參考多方資訊，讓在地風光皆能傳銷出去，讓世界看見花蓮，也看見台灣。

(中時 )