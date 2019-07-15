孟晚舟事後的後續?加拿大與大陸似乎正在上演人質戰。大陸出身的病毒學家邱香果被加拿大情報部門帶走，理由是「違反相關條款」，大陸外交部表示已知道這個消息。相對的，中國大陸的公安部門在這陣子也逮補多位加拿大籍公民。

隨着華為財務長孟晚舟在溫哥華被拘留，中國大陸與加拿大關係跟著惡化。加國外交部今天表示，中國大陸在山東煙台逮捕另一位加國公民，入獄原因仍不清楚。而大陸外交部發言人耿爽，在15日例行記者會回應相關問題時表示，山東省公安機關查獲一起外籍留學生涉毒案，有一名加拿大公民。公安機關將安排使館人員探視。

同樣在上週，江蘇省徐州「英孚」語言學校，共有7名教師及9名外籍生因毒品案被大陸公安逮補，當局並未公布國籍，但英國駐北京大使館說「有4位英國國民在江蘇省遭捕」，但沒說是否與吸毒案有關。

另外，自孟晚舟被捕後，北京當局逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和顧問史佩弗（Michael Spavor），理由是「疑似從事間諜活動」。同時也以走私毒品罪判處另外兩名加拿大人死刑，並停止進口加拿大農產品。分析認為，這些舉動，可能就是中國向加拿大發出的另一重信號：他們希望立即釋放華為高管孟晚舟。

加拿大也有另外的大動作，加拿大情報部門在本月5日將著名的病毒學家邱香果及她的一名學生帶離了她工作的國家微生物實驗室（NML）。

據CBC新聞報導，情報部門表示，邱香果「違反相關條款」，同事在這陣子不得與邱香果聯繫。消息人士稱，國家微生物實驗室的IT專家早在幾個月前，就在下班後進入邱博士的辦公室，並更換了她的電腦，隨後她申請去中國大陸也被拒絕。

邱博士是一位傑出的病毒學家，曾幫助開發ZMapp血清混合物，用以治療致命的伊波拉出血熱，得國際聲譽，在2018年獲得加拿大總督創新獎（GGIA）。

邱香果是來自中國天津，原本就是一名醫生，1996年來到加拿大攻讀研究所，並且在加拿大任教，多年來，她帶來了許多大陸學生來幫助她的工作。邱的主要領域是免疫學，她的研究重點是疫苗開發，暴露後治療和伊波拉等病毒的快速診斷。

邱博士的研究很廣，她曾發表了關於艾滋病毒感染、嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）、大腸桿菌感染和克雅氏病（Creutzfeldt-Jakob Syndrome）的研究論文，每一個主題的是當今最重要的傳染病研究。

(中時電子報)