北港河川地停車場被雜草淹沒，幾乎看不到停車格。（張朝欣攝）

已數十年未整頓的雲林縣北港溪北港鎮段，由北港鎮公所向河川局爭取「北港溪魅力河段環境營造」工程，目前停車場部分已啟用，卻因缺乏管理「停車位變草叢」，15日鎮公所表示河川局尚未移交管理權，但為民眾方便，將先由清潔隊進行整理。

北港溪港口早年商船集聚，後因河道氾濫淤積而沒落，北港鎮公為重現北港鎮水環境場域，向水利署河川局爭取「北港溪魅力河段環境營造」工程，目前主體工程已完成，其中停車場先行啟用，因應北港朝天宮香盛期停車位不足問題。

不過近日民眾發現停車場因缺乏管理雜草叢生，原本規畫的停車位淹沒在雜草中，一眼望去有如草叢，根本找不到停車位，大嘆花了數百萬元經費，結果卻沒有發揮功效，非常可惜。

北港鎮長蕭永義表示，北港溪河川地停車場由雲林縣府與河川局共同營造，目前雖已完工，但還未正式交由鎮公所代為管理，加上農曆1至3月朝天宮香盛期過後，停車場進出車輛減少，導致雜草快速增生。

蕭永義指出，對於民眾的反映，他本來要依規定行文河川局派員清除雜草，但考慮公文往來曠日費時，因此決定先由鎮公所清潔隊近日內先行整理，日後再請河川局定期整理，讓遊客有更完善的停車空間。

(中時 )