「108課綱」即將於今年9月實施，教育部15日在雲林縣北港高中舉辦全國首場座談會，由教育部政務次長劉孟奇、立委蘇治芬等人主持，藉此讓各界了解新課綱的「學生學習歷程檔案」、「大學考招連動」等內容。

過了這個暑假「108課綱」正式上路，未來國中小與高中生上課及升學模式即將改變，為了讓學生、家長、學校能夠了解新課綱，教育部規畫辦理全國巡迴座談會，首場座談會15日在北港高中登場。

教育部政務次長劉孟奇表示，「108課綱」被喻為台灣有史以來最大的課程教育改革，是第1次有機會統整從國小、國中到高中教育的12年一貫新課程，所有課綱都是1種演進過程。此次座談會重點在於「學生學習歷程檔案」與「大學考招連動」的說明

透過「108課綱」建構的高中生「學習歷程檔案」，將記錄學生包括社團、選修課的學習狀況。同時也推動「考招連動」，未來大學招生的申請入學方式將把「學習歷程檔案」作為升學參考，比重至少占50％。

立委蘇治芬希望教育部在落實教育改革、實施新課綱的同時，能優先確保雲林的孩子可以獲得充足的教育環境與資源，從雲林縣虎科大、雲科大2所大學開始，讓學習歷程與多元學習活動能夠在校或在地化完成。

立委李麗芬指出，全國第1場新課綱座談會選定在雲林縣舉辦，顯示教育部重視中南部家長、老師的意見與想法，現場有許多家長、老師、校長與會，可以看出大家對於孩子教育的關心與重視。

(中時 )