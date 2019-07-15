▲南投副縣長陳正昇陪同數百位學童一起欣賞電影，並進行「拒菸、反毒、心健康衛教宣導教育」。（楊樹煌攝）

縣府暑假結合縣內戲院業者辦理「拒菸、反毒、心健康衛教宣導暨電影欣賞」，15日在南投戲院隆重首映，由副縣長陳正昇陪同，數百位學童一起欣賞電影，並宣示拒菸、反毒，正式啟動南投及埔里共8場次衛教宣導暨電影欣賞，場面熱絡。

陳副縣長表示，暑假期間為讓青少年有正常生活作息，提升心理健康並積極參與各項正當休閒活動，希望藉由青少年最喜歡的電影欣賞活動，將拒菸、反毒、心健康安心專線等落實到家戶。

該活動特結合暑期強檔院線片和網路問卷方式，帶動青少年參與意願，青少年們只要上南投縣政府衛生局網站-活動快訊，填答衛生教育問卷，就有機會免費欣賞院線片。

陳副縣長並指出，該活動攜手縣內二家戲院-南投戲院、埔里山明影城一起辦理，兩家戲院將各辦理4場，共8場次的免費欣賞電影院線片活動，內容包括暑期強檔院線片-蜘蛛人、獅子王、憤怒鳥..等，精采可期。

為了增加親子參與機會，並擴大宣導效果，活動也以「青少年開心、家長安心」理念，提供無“3”不成禮方案，只要是1位青少年完成問卷填答，就可以帶領2位親友一同欣賞電影，以鼓勵青少年積極參與暑期各項休閒及知識學習活動，維護青少年身心健全發展，共同營造「心健康 心幸福」健康城市。

今天議員賴燕雪也到場致意。活動中，衛生局同仁並以快閃方式，向與會青少年傳達拒絕毒(菸)品5招及安心專線1925(依舊愛我)、食品安全等觀念，充實青少年衛生教育知識，遠離香菸、毒品危害。

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(中時 )