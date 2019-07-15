蔡英文在美談兩岸關係 陸外交部批：挾洋自重 18:302019/07/15 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統過境美國紐約期間，就兩岸關係以及「一國兩制」發表談話，大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中應詢時表示，「我還是要克制一些，畢竟這不是外交問題，我把它留給我國台辦和港澳辦的同事來回應。」 耿爽接著說，「作為外交部的發言人我會告訴你，『一個中國原則』是國際社會的普遍共識，台方試圖戴上民主的面具在國際上混淆視聽，騙取同情，為自己製造『台獨』來尋找藉口，它的真實面目世人早已看穿。」 耿爽表示，「另外我還要再說一句，挾洋自重，仰人鼻息，有失尊嚴，也注定是死路一條。」 (中時 ) #外交部 #鼻息 #發言人 #尊嚴 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡政府偷樑換柱制定「中共代理人」法律 誰在唬弄人民 ？ 08:362019/07/11 政治 正值國民黨初選 蔡英文出訪組「發言人戰隊」 11:102019/07/11 政治 蘇揆：加入SIOFA農委會 外交部「會做事」 13:492019/07/11 政治 蔡總統過境紐約 陸外交部：向美方提出嚴正交涉 19:482019/07/12 兩岸 總算！1981年建交 聖文森將在台設使館 12:502019/07/13 政治 駐斐濟代表處「中華民國」被消失 外交部強烈譴責 17:552019/07/13 政治 人事異動站 7月5日至7月11日 04:092019/07/14 財經要聞 外交部控陸施壓更名 強烈譴責 我駐斐濟代表處 中華民國被消失 01:212019/07/14 政治要聞 加國證實 又1公民在陸被拘 04:102019/07/15 兩岸要聞 制裁對台軍售美企 陸外交部：言必行，行必果 18:212019/07/15 兩岸 兩岸熱門新聞 制裁對台軍售美企 陸外交部：言必行，行必果 - 兩岸 - 中時 蜂群作戰？殲-20與退役殲-6同框 - 日報 新聞透視》兩個風暴 考驗川普連任 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸敲山震虎 台12名分析師被查 - 焦點新聞 - 旺報 蔡英文在美談兩岸關係 陸外交部批：挾洋自重 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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