蔡英文總統過境美國紐約期間，就兩岸關係以及「一國兩制」發表談話，大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中應詢時表示，「我還是要克制一些，畢竟這不是外交問題，我把它留給我國台辦和港澳辦的同事來回應。」

耿爽接著說，「作為外交部的發言人我會告訴你，『一個中國原則』是國際社會的普遍共識，台方試圖戴上民主的面具在國際上混淆視聽，騙取同情，為自己製造『台獨』來尋找藉口，它的真實面目世人早已看穿。」

耿爽表示，「另外我還要再說一句，挾洋自重，仰人鼻息，有失尊嚴，也注定是死路一條。」

(中時 )