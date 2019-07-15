世界羽聯BWF超級300系列賽事美國羽球公開賽，台灣在混雙、男單、男雙共三組人馬晉級決賽，混雙李哲輝/許雅晴及19歲小將林俊易都順利收下首座超級300等級冠軍。

美國羽球公開賽在加州橘郡進行，不少僑胞進場替台灣選手加油，率先當場的混雙決賽，非種子的李哲輝/許雅晴只花37分鐘，就以21：17、21：17擊退大會第4種子的法國組合，收下兩人合作以來的首座冠軍。

世界排名122、生涯首次參加超級300等級賽事就拚進男單決賽的林俊易，短短30分鐘就以21：10、21：13輕取世界排名第56的泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），獲得生涯首座超級賽冠軍。

林俊易超級300等級賽事初體驗，因此許多對手也是第一次對到，他透過難影片研究對手，找出克敵方法，拿到冠軍獎金1萬1250美元（約35萬台幣）之後，期許自己接下來能挑戰更高層級比賽，提升實力。

不只男單看19歲小將林俊易奪冠，同年紀的女單世界排名第121中國大陸選手王祉怡，決賽21：18、21：19扳倒世界第33名韓國選手金佳恩，也是個人超級300首冠。

至於壓軸的男雙，前兩局打完台灣「麟洋配」王齊麟/李洋13：21、21：17和韓國組合高成炫/申白喆各拿一局，決勝第3局王齊麟在一次防守時腰部受傷，因此3：6落後時忍痛退賽，只能屈居亞軍。

(中時電子報)