眼見高雄市長韓國瑜勢如破竹、以壓倒性的得票比例贏得國民黨黨內初選，15日高雄市時代力量市議員黃捷、林于凱，民進黨市議員陳致中等人第一時間發布聲明，同聲要求韓國瑜辭市長、避免「上班日忙選務」疑慮。罷韓行動也宣告升級為「雙殺行動」，罷免之餘還要推動「落選運動」。

高雄時代力量鳳山區市議員黃捷第一時間搶發聲明稿，提醒韓國瑜莫忘名片上的頭銜，若要忙總統選舉、無力兼顧高雄市政，建議先辭去市長職位。同黨三民區市議員林于凱也發出聲明，呼籲韓國瑜辭市長，就不會卡到「上班日忙選務」的問題，專心選總統。

罷韓團體「公民割草行動聯盟」和「Wecare高雄」也在14日預擬勝、敗選兩版本新聞稿。敗選內容呼籲韓國瑜重新審視高雄市政，勝選內容則是呼籲韓國瑜辭市長，同時喊出「突破十三、邁向三十」口號，宣布經律師見證的罷韓總連署人數已經來到13萬人。除此之外，罷韓行動也將升級，未來還將推出「落選運動」，要封殺韓國瑜的市長、總統之路。

「公民割草行動聯盟」公關張書維表示，先前被市府退回的公民假日草市活動，下週日（28日）預計將在勞工公園舉辦，目前已遞交申請公文。另外在募資平台也推出募資計畫，以「台灣黑熊割草」為主意象，有毛巾、衣服、旗幟等商品，目標1500萬元，希望挹注罷韓行動。

(中時 )