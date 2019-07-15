2019IMG學院青少年世界高球錦標賽上周五（12日）落幕，台北市和平高中盧昕妤臨去秋波，抓下9鳥1柏忌的64桿（-8），累計4輪285桿（-3），衝上女子組15~18歲亞軍，還帶領台灣重登女子團體后座，劃下完美的句點。

暑假後才升上和平高中高三的盧昕妤打完前3輪221桿、並列第29，落後暫居第1的泰國選手Sarunchana有12桿。第4輪18洞有半數抓鳥，僅在第9洞吞下柏忌，打出生涯次低的64桿。4輪累計285桿，與其他3名選手並列第2，名次爬升27席，與奪冠的Sarunchana僅差3桿，令人驚呼不可思議！

盧昕妤表示，在選桿上略作調整，上果嶺率變高，抓鳥機率也跟著提高。盧昕妤在105年全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽國中組比賽，代表麗山國中在台中球場打過生涯最低的63桿，並獲得國女組冠軍。

盧昕妤為裙襬搖搖基金會培訓業餘選手，多次締造單日最低桿演出，令人印象深刻。今年4月第1屆潘政琮高球錦標賽曾靠最後一輪逆轉封后；1月的台灣業餘女子高球公開賽也締造單日最低66桿，技驚職業選手；去年建大輪胎盃女子職業高球賽成績優於與賽所有職業選手，心理素質特強。

IMG學院青少年世界高球賽，中華小將表現佳。（圖／中華高協提供）

由於代表我國打團體賽的盧昕妤和安禾佑均打進最後一輪決賽，她們第4輪的成績也列入團體賽，靠著盧昕妤的64桿及安禾佑的73桿，我國在女子15~18歲組團體賽4輪以573桿（-3）逆轉稱后，日隊以575桿（-1）次之。泰國因其中一位選手遭淘汰，第4輪無法出賽，僅累計3輪435桿（+3）獲季軍。

前兩輪在個人組領先的安禾佑最終以288桿（E）名列第7，許淮茜292桿（+4）並列第18。男子15~18歲團體組我國陳霆宇、陳瑋利均未能晉級決賽，僅計3輪成績456桿（+24）排名第12。

(中時電子報)