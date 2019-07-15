乘車未繫安全帶遭開罰，竟有撤銷的特殊案例。高雄一名劉姓婦人乘車時因乳癌術後傷口未痊癒，將胸前安全帶拉低至腹部，被國道警察拍照取締，開罰3000元。劉婦事後申訴，提出診斷證明，成功撤銷罰單，全案可再上訴。

判決指出，劉婦2017年4月2日上午搭乘友人的車、行經國道十號東向15.8公里處，被國道警五大隊竹田分隊拍照採證，依「行駛高速公路前座乘客未依規定繫安全帶」條例舉發開罰3000元，劉婦認為自身狀況特殊，不服且申請裁決，並提起訴訟。

劉婦向法官表示自己罹患乳癌，左側胸口術後傷口尚未痊癒，若以正常方式繫上安全帶，會壓迫到左胸傷口導致疼痛。兩權相衡之下，才將胸前的安全帶拉低至腹部。

高雄市政府交通局則堅持，劉婦乘坐於副駕駛座，安全帶為右肩至左腰延伸，並未壓迫到左側乳房。若如劉婦真有困擾，可選擇坐後座、使用兩點式安全帶。

法官認為，劉婦提出醫院診斷證明，證明「左側乳房惡性腫瘤，術後疼痛」，經函詢院方，得到回覆為「術後應避免患部及右上臂壓迫以免淋巴水腫併發症」，認定劉婦情況確實屬醫療機構證明、無法繫安全帶的情形，最後判罰單撤銷，但全案可再上訴。

(中時 )