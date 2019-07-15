據大陸國家統計局公佈的數據顯示，今年上半年大陸國內生產總值(GDP)增長速度為6.3%，創下近30年來最低成長記錄。外界解讀繁複的統計數字時很自然地會被認為是受到美中貿易戰的影響，雖然美中貿易戰確實造成對美出口下滑，但影響有限，真正影響GDP最大的卻是大陸經濟長期發展的結構性隱憂：內需不振。

大陸國家統計局發布的數字顯示，上半年GDP與去年同期相比成長6.3%，其中一季度同比增長6.4%，二季度G同比增長6.2%。若與18家金融機構對二季度GDP增速的平均預測值為6.3%相比，大陸經濟增耳放緩的速度還略超出分析師的預期。

《多維新聞》在分析中指出，美中貿易戰自爆發以來就成為經濟下行的主要藉口。但若從進出口數據分，貿易戰對大陸帶來的直接傷害並不明顯，上半年對美出口同比下降2.6%，從美進口同比大幅下降25.7%。這意味著貿易戰不但沒有減少大陸對美順差，反而還擴大了12%。至於上半年全部對外貿易順差，同比更擴大了41.6%。

報導說，貿易戰對心理層面影響較大，它拉低產業投資回報率的預期，導致投資和消費動機下滑，間接損害經濟增長，這個現象可由進口增速大幅放緩來獲得驗證。此外，上半年內需消費支出對經濟增長的貢獻率為60.1%，而去年同期消費支出對經濟增長貢獻率為76.2%，明顯看出消費支出放緩對GDP增速的影響不小。以近年來消費大宗的汽車為例，今年上半年同比僅增長1.2%，大幅拉低了整體消費增長比率。

報導分析稱，美國與中國大陸一樣有內需不振的問題。2019年一季度GDP報告也顯示個人消費支出增速明顯放緩，成長率僅1.2%。而2019年一季度進口額同比大幅下降3.7%，創下數年來單季度最高降幅，不過出口額同比增長3.7%，因此讓貿易逆差進一步縮小。出口改善後的GDP成長仍趨緩，正是因為被內需不振所拖累。

美國與大陸內需不振已是長期以來的問題，其根源是產業結構問題，其中美國是過度依賴金融服務業，大陸則是過於依賴房地產業。經濟結構不合理導致的市場價格扭曲（資本回報率不匹配風險）將長期影響資源和財富的有效配置，並影響經濟發展。

報導分析說，要改善結構性問題造成的經濟衰退，解決方法通常有兩種，短期的是運用貨幣財政政策刺激，長期的進行經濟結構調整，多數國家都是雙管齊下，但多數因政治與選舉等因素而偏愛短期政策。

報導最後指出，2015年大陸進行「去杠杆」政策，以避免發生大規模金融危機影響產業發展，並進行經濟結構性調整，但是由此造成的經濟動盪必須嚴加控管，否則會造成經濟衰退，而最常使用的方法就是在經濟有衰退之虞時機動地採取積極的貨幣和財政政策。

(中時電子報)