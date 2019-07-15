新北市長侯友宜正出訪北歐考察市政建設，13日特別到瑞典斯德哥爾摩的老人照護中心觀摩長照制度，侯友宜表示，台灣尚無法像瑞典政府為社福投入龐大資源，但瑞典的環境營造與照顧方法，可以作為新北市推動長照政策借鏡。

侯友宜與幕僚13日參觀瑞典斯德哥爾摩的Löjtnantsgården老人照護中心，侯友宜盛讚中心設計高雅，不像是老人公寓，環境與設備宛如五星級飯店，侯友宜說，中心的專業照顧者與復健師人力十分充足，每4、5人就配有專屬廚師，甚至還有鋼琴老師進駐指導，提供全方位照顧，非常值得新北市學習。

侯友宜表示，瑞典是舉世聞名的高度社會福利國家，所以人民的稅賦很重，以Löjtnantsgården老人照護中心的運作來看，政府出資高達82％，一位長輩每月由政府補助約台幣18萬元，相較之下，台灣的稅制與財政還無法做到如此健全的老人照護。

「老人照護不是只有花錢補助，應該提供更多元的關懷服務」，侯友宜強調，儘管政府資源有限，仍要負起責任，扮演長照制度的主導角色，針對健康狀況不同的長輩，分類提供照顧，同時整合民間力量投入，一起推動長照政策，新北市也預計在今年12月前再增設5處公共托老中心，希望2022年達到60家的目標，幫助長輩安老、安養。

(中時 )