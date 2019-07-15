英雄漫畫「諸葛四郎」將以客家舞台劇形式，於20日晚上7點在苗栗巨蛋體育館盛大演出。（何冠嫻攝）

客委會去年與紙風車劇團合作將家喻戶曉的漫畫「諸葛四郎」改編成客家舞台劇，於台北、高雄等地演出後，佳評如潮。20日將到苗栗盛大演出，開放免費入場觀賞，盼能吸引老中青3代到場重溫童年、共創回憶。

客籍漫畫家葉宏甲的作品《諸葛四郎》，自1958年風靡全台，曾多次改編為電影及電視劇，為60年代許多台灣人的共同回憶。紙風車劇團將其改編為客家舞台劇，結合傳統戲曲武打、現代街舞，古典音樂、多媒體動畫，具傳承文化意義外，更保存了珍貴的台灣文化資產。

15日紙風車劇團為《諸葛四郎》舞台劇暖身，演出精彩片段吸引現場小朋友全神貫注欣賞，苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委楊長鎮、議員徐功凡及苗栗市長邱鎮軍、大湖鄉長胡娘妹、公館鄉長曾美露等人，邀請民眾共襄盛舉。徐耀昌表示，戲劇是接觸語言最好的方式之一，盼藉諸葛四郎的演出讓孩子從中培養冒險犯難、不畏困難的勇氣，並在潛移默化中自在的學習客語，散播更多小小客家種子。

紙風車劇團長任建誠表示，戲中以生活且趣味十足的客語對白與國語交錯方式，到苗栗演出不但消除語言隔閡，讓老中青3代都能聽得懂、看得懂，能更加享受戲中的緊張刺激與幽默詼諧，孩子們還能藉此學習常見的日常客家用語，為暑期共創親子美好回憶。

(中時 )