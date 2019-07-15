苗栗縣國立苑裡高中幹事蔡閔翔、大西國中教師洪惠嘉、竹南國小資料組長徐名儀獲得今年度杏壇芬芳獎殊榮，15日苗栗縣長徐耀昌接見表揚3人的努力及對教育的貢獻，發掘苗栗學子的專長讓他們學習無礙，在各領域發光發熱。

蔡閔翔為重度視覺障礙者，以不服輸精神，在校期間協助身心障礙學生學習，協助推廣雙視點字圖書，讓全盲的孩子可以唸更多的書，以感恩、珍惜的心幫助更多孩子。大西國中輔導老師洪惠嘉則站在偏鄉孩子們的立場與需求，提出創新的思維與活動，成立大西國中午餐約會的廣播節目、帶領學生拍影片、寫劇本，給予孩子舞台發展專長，更藉過程讓學生對家鄉展生更多認同感。

竹南國小組長徐名儀運用自身音樂專長，指導學生各項音樂比賽獲獎，並爭取教育部補助購置大型樂器、班級圖書等，完善樂團編制與班級書庫更充實。徐耀昌對3人在教育崗位上的付出與努力，讓學子有更好的學習資源與環境，表達感謝、敬佩以及高度肯定，盼各界能繼續為孩子努力。

(中時 )