花蓮海岸山脈月眉部落，當地阿美族自古流傳的原生紫米稻「古拉古拉灣」，因人口外移、產量日漸稀少，米棧社區族人計畫結合割稻、石杵搗米製作麻糬等農村體驗活動，提升族人種植意願，選在歌手張震嶽老家旁進行推廣，盼為原鄉傳統作物保種。
花蓮壽豐193縣道海岸山脈米棧、月眉一帶，有一群阿美族人持續以友善農法耕作紫米，因紫米種植面積並不大，加上人工、交通成本高，產量漸稀，社區居民14日舉辦紫米教育體驗活動，安排從農田到餐桌的完整流程，來推廣紫米文化以及行銷紫米產品。
隨父系長輩步伐，持續在月眉種植紫米的阿美族人，也是前米棧村長的吳靜枝說， 紫米是由祖先留下來，沒有經過改良的原生品種，因野性特質較強，不易感染病蟲害，但面臨苦無年輕人協力及接棒的困境，決定開發農村體驗活動，不讓部落產業斷根。
縣議員張美慧與部落耆老，大小朋友們一齊踏入田野間，親身體驗、了解紫米生長環境，以及實際下田收割、脫穀、去殼、碾米、煮熟、搗米到可以食用的原民麻糬「都侖」，從割稻祭儀中，學習尊重部落傳統文化、從割稻技術中了解長者的智慧。
月眉部落也是嘻哈歌手張震嶽的故鄉，張的父親也相當支持推紫米保種活動，社區目前也開發相關產品如紫米茶、紫米牛軋糖，甚至是紫米咖啡等產品，希望將紫米繼續傳承下去，同時也希望透過多重連結，嘗試找尋提升部落產業生機的可能性。
(中時 )
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