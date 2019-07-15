原住民地區交通不便，連帶影響孕婦產檢意願。為助孕婦誕下健康寶寶，衛福部照護司日前預告修正「原住民醫療或社會福利資源使用交通費補助辦法」，擴大補助原住民孕婦產檢、生產的交通費，每次補助金額介於200元至1000元，預計最快9月底前上路。

照護司專門委員顏忠漢表示，原鄉民眾就醫不便，尤以只有衛生所的山地最嚴重，若需前往醫院就只能下山。有鑑於此，衛福部2016年起補助55個原鄉的轉診病人、重大傷病、入住機構、緊急傷病者就醫所需的交通費，日前擴大補助條件，進行產檢、生產的孕婦亦可受惠。

目前國健署共補助孕婦10次產檢，未滿17周2次、未滿29周2次、29周以上6次，內容包括超音波檢查、產前照護指導、乙型鏈球菌篩檢等。原住民地區新生兒死亡率、早產率較高，原因與不規律的產檢有關，此次修法比照產檢補助次數，共計補助10次產檢、1次生產的交通費。

根據修法內容，住家距離醫院5公里以上，未滿20公里的孕婦，可補助1次200元的交通費；住家距離醫院20公里以上，未滿40公里的孕婦，補助1次600元的交通費；住家距離醫院40公里以上的孕婦，則補助1次1000元的交通費。

除了孕婦的補助，此次修法亦將6項狀況列入，包括門急診手術後的首次回診、轉診後1個月內未逾4次的回診、分娩出院後6星期內的首次回診、住院及出院後1個月內的首次回診、住家與醫院距離遠、預防保健檢驗結果呈異常者。符合這6項狀況的原鄉民眾，可視同轉診獲得交通補助。

顏忠漢表示，「原住民醫療或社會福利資源使用交通費補助辦法」部分條文草案目前處於預告期，照護司將持續蒐集各界意見，下一步將送往法規會，預計最快9月底前上路。

(中時 )